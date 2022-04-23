Çıldırlı Aşıklardan müzik ziyafeti - Son Dakika
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Çıldırlı Aşıklardan müzik ziyafeti

23.04.2022 14:48
Çıldırlı Aşıklardan müzik ziyafeti

Çıldır'da "Aşıkların Telinden" programı gerçekleştirildi.

Çıldır'da "Aşıkların Telinden" programı gerçekleştirildi.

Çıldır Kaymakamlığı himayesinde Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Torunları Aşık Şenlik'in İzinde Projesi ile program gerçekleştirildi. Programa Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, kurum amirleri, Çıldırlı Aşıklar Mehmet Oktay, İsrafil Uzunkaya, Faruk Erdoğan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Aşıklık geleneğinin Çıldır için son derece önemli olduğu belirten Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Başta Çıldırlı Halk Aşığı Aşık Şenlik olmak üzere, bünyesinden çok sayıda aşık çıkaran Çıldır'ın aşıklık geleneğine büyük hizmet ettiğini dile getirdi.

Çıldırlı aşıklar Mehmet Oktay, İsrafil Uzunkaya ve Faruk Erdoğan söylemiş olduğu türkülerle izleyicilere büyük keyif yaşattılar. - ARDAHAN

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Çıldır'da coşkulu 23 Nisan kutlaması Çıldır'da coşkulu 23 Nisan kutlaması

Faruk Erdoğan, Mehmet Oktay, Fatih Bayram, Çıldır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çıldırlı Aşıklardan müzik ziyafeti - Son Dakika


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