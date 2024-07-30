Çilimli Belediye Başkanı Pazar Yerini Gezdi

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DÜZCE(İHA) – Çilimli Belediye Başkanı yılmaz Yıldız, Pazar yerini gezdi ve pazarcılarla sohbet etti.

Başkan yılmaz Yıldız, ilçede Salı gnü kurulan Pazar yerinde pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Yıldız'a pazarcılar kavun ikram edilirken "Sıcak, soğuk demeden meyve, sebzenin en tazesini vatandaşlarımızla buluşturmak için emek veren pazarcı esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - DÜZCE