Çilimli Belediyesi Yol Çizgilerini Yeniliyor

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DÜZCE(İHA) – Çilimli Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaya ve okul geçitlerinde mevsimsel şartlardan dolayı yıpranan yol çizgileri yenileniyor.

Çilimli Belediyesi yol çizgisi ve yaya geçidi çalışmalarının yanında trafik ve yaya güvenliğine önem vererek mevcut cadde, sokak ve belirli bölgelerde bulunan yol çizgilerini yeniliyor. Özellikle yaya ve araç güvenliği için Hastane Caddesinde Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız'ın talimatıyla yavaşlama uyarı çizgisi ve yaya geçidi çalışmaları tamamlandı. - DÜZCE