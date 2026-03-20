Çilimli\'de bayram coşkusu yaşandı dualar edildi bayramlaşıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde ilk bayramlaşma bayram namazı sonrasında camide yapıldı.

Çilimli'de bayram coşkusu, bayram namazının ardından camide gerçekleştirilen bayramlaşma programıyla yaşandı. Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bayram namazı sonrasında katılımcılar, tek tek bayramlaşarak bu özel günün manevi atmosferini birlikte paylaştı. Samimi görüntülere sahne olan programda, ilçe halkı arasında dayanışma ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı.

Çilimli'de geleneksel olarak sürdürülen bayramlaşma programı, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Ardından ise şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gaziler ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettiler. Şehit Dz. Er Bülent Ünlü'nün ailesi, Şehit Piyade Er İsa Ceylan'ın ailesi, Şehit Jandarma Uzm. Çvş. Tadat Özcan'ın ailesi, Şehit Polis Memuru Osman Gül'ün ailesi ve

Kıbrıs Gazisi Fehmi Kazancı ziyaret edilip bayramlaşıldı.

Başkan Yılmaz Yıldız, "Vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz başımızın tacıdır. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, bayramımız mübarek olsun" dedi. - DÜZCE