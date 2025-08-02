Çilimli\'de Gençlik Merkezi İnşaatı Başlıyor

DÜZCE(İHA) – Çilimli ilçesinde gençlere yönelik yapılacak olan bin 987 metrekarelik Gençlik Merkezi inşaatı başlıyor.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi olacak Çilimli İlçe Gençlik Merkezi için çalışmalar başladı. Gençlerin gelişimine katkı sağlayacak modern bir tesisin inşası için önemli bir eşik daha aşıldı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde, 1614 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olan gençlik merkezi; çok amaçlı salonlardan atölyelere, kafeteryadan konferans salonuna kadar birçok imkanı bir arada sunacak. Zemin + 2 kat olarak planlanan binanın toplam kapalı alanı ise 1987 metrekare olacak.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız "Gençlerimiz için modern, donanımlı ve yaşayan bir merkez inşa ediyoruz. Çilimli'mize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE