Çilimli\'de Kur\'an Kursu Öğrencilerine Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

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Çilimli'de 4-6 yaş arasındaki Kur'an kursu öğrencilerine ağız ve diş sağlığının öneminden sağlıklı beslenmeye kadar birçok konuda bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda ambulansa binen minikler, hem eğlenceli hem de öğretici saatler geçirdi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, tarafından "Din Görevlileri Haftası"nda Kur'an kursu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Çilimli'de 4-6 yaş arasındaki Kur'an kursu öğrencilerine ağız ve diş sağlığının öneminden sağlıklı beslenmeye kadar birçok konuda bilgiler verildi. Eğitimin sonunda ise miniklere ambulans ve UMKE araçları tanıtıldı. Ambulansın içine giren minikler, sağlık ekiplerinden bilgiler aldı.

Etkinliğe Kaymakam Furkan Alpay, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, İl Müftüsü Osman Aydın, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, Başkan Yardımcısı Orhan Kansız, Müftülük ve sağlık personelleri katıldı. - DÜZCE