Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisi, Kitap Tahlil Projesini Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisi, Kitap Tahlil Projesini Gerçekleştirdi

Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisi, Kitap Tahlil Projesini Gerçekleştirdi

Çilimli Kaymakamlığı Proje ofisi tarafından başlatılan Kitap tahlil projenin ilki gerçekleştirildi. Çilimli'de yapılacak projelerin geliştirilmesi için kaymakamlık bünyesinde proje ofisi kuruldu. Proje ofisinin ilk etkinliği ise ilk ve ortaokul öğrencilerinin kitap okumalarını teşvik etmek amacı oldu. Bu çerçevede kitap tahlil etkinliği gerçekleştirildi. Çilimli Millet bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 'orman dünya efsanesi' kitabı tahlil etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler kitap tahlil etkinliğine yoğun katılım gösterdi.

29.04.2024 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamlığı Proje ofisi tarafından başlatılan Kitap tahlil projenin ilki gerçekleştirildi.

Çilimli'de yapılacak projelerin geliştirilmesi için kaymakamlık bünyesinde proje ofisi kuruldu. Proje ofisinin ilk etkinliği ise ilk ve ortaokul öğrencilerinin kitap okumalarını teşvik etmek amacı oldu. Bu çerçevede kitap tahlil etkinliği gerçekleştirildi. Çilimli Millet bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 'orman dünya efsanesi' kitabı tahlil etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler kitap tahlil etkinliğine yoğun katılım gösterdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Çilimli, Dünya, Etkinlikler, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisi, Kitap Tahlil Projesini Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:45 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu Çok sayıda ölü var Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var
08:44 CHP’den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif CHP'den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
07:05 Eşini öldüren adam çatıya çıkıp intihar etti Eşini öldüren adam çatıya çıkıp intihar etti
23:31 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda tek haneli rakamları 2026 yılında göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda tek haneli rakamları 2026 yılında göreceğiz
09:32 Paramatorda video çeken YouTuber Anthony Vella, 25 metre yükseklikten düştü Paramatorda video çeken YouTuber Anthony Vella, 25 metre yükseklikten düştü
09:16 Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı
08:44 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
08:41 Ortalık fena karıştı Aleyna “Beni karısıyla karıştırmasın“ dedi, Yunus Emre’nin eşi küplere bindi Ortalık fena karıştı! Aleyna "Beni karısıyla karıştırmasın" dedi, Yunus Emre'nin eşi küplere bindi
08:10 Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Bahar dizisinde Muhtar Hasibe rolünü oynayacak
08:08 Sezai Gülmez’in elebaşı olduğu çete çökertildi Sezai Gülmez'in elebaşı olduğu çete çökertildi
08:07 Ege Denizi’nde korkutan deprem Ege Denizi'nde korkutan deprem
02:19 Bağcılar’da kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı Bağcılar'da kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı
02:15 Taraftarlardan kaçan genç, iş yerine sığınarak canını zor kurtardı 6 kişiye gözaltı Taraftarlardan kaçan genç, iş yerine sığınarak canını zor kurtardı! 6 kişiye gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 09:40:54. #1.13#
SON DAKİKA: Çilimli Kaymakamlığı Proje Ofisi, Kitap Tahlil Projesini Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement