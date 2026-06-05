Çin Büyükelçisi Adıyaman'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çin Büyükelçisi Adıyaman'ı Ziyaret Etti

Çin Büyükelçisi Adıyaman\'ı Ziyaret Etti
05.06.2026 11:44
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Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile iş birliği konularını görüştü.

Adıyaman'a gelen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ü makamında ziyaret etti.

Valilikte gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Xuebin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Vali Küçük ile bir araya gelen Xuebin, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Türkiye ile Çin arasındaki dostane ilişkiler, Adıyaman'ın mevcut durumu ve çeşitli alanlarda geliştirilebilecek iş birliği imkanlarının ele alındı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Küçük, Büyükelçi Xuebin ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Görüşme, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çin Büyükelçisi Adıyaman'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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