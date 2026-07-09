Çin Büyükelçisi, Fethiye'de güvercin uçurdu - Son Dakika
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Çin Büyükelçisi, Fethiye'de güvercin uçurdu

Çin Büyükelçisi, Fethiye\'de güvercin uçurdu
09.07.2026 17:59  Güncelleme: 18:07
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Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Fethiye'de Türkiye-Çin dostluğunu simgeleyen güvercinleri gökyüzüne bıraktı. Ayrıca kentteki çok dilli yönlendirme tabelalarını inceledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Türkiye ile Çin arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını simgeleyen güvercinleri gökyüzüne bıraktı.

Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programın ardından Dispanser Caddesi'nde bulunan Türkçe, İngilizce ve Çince hazırlanan dekoratif yönlendirme tabelalarını yerinde inceledi.

Fethiye'nin merkezi bölgelerinde hayata geçirilen çok dilli yönlendirme sistemiyle özellikle Çinli turistlerin kentte daha rahat hareket edebilmesi ve turistik noktalara kolay ulaşabilmesi hedefleniyor. Büyükelçi Jiang Xuebin ve beraberindekiler, Türkiye ile Çin arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını simgeleyen güvercinleri gökyüzüne bıraktı. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çin Büyükelçisi, Fethiye'de güvercin uçurdu - Son Dakika

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