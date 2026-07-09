Çin Büyükelçisi, Fethiye\'de güvercin uçurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Türkiye ile Çin arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını simgeleyen güvercinleri gökyüzüne bıraktı.

Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programın ardından Dispanser Caddesi'nde bulunan Türkçe, İngilizce ve Çince hazırlanan dekoratif yönlendirme tabelalarını yerinde inceledi.

Fethiye'nin merkezi bölgelerinde hayata geçirilen çok dilli yönlendirme sistemiyle özellikle Çinli turistlerin kentte daha rahat hareket edebilmesi ve turistik noktalara kolay ulaşabilmesi hedefleniyor. Büyükelçi Jiang Xuebin ve beraberindekiler, Türkiye ile Çin arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını simgeleyen güvercinleri gökyüzüne bıraktı. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. - MUĞLA