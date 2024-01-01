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Çin'de 2024 Yılı Renkli ve Işıltılı Etkinliklerle Karşılandı - Son Dakika
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Çin'de 2024 Yılı Renkli ve Işıltılı Etkinliklerle Karşılandı

Çinliler yeni yıla coşkuyla girdi. Başkent Pekin ve birçok kentte '2024' yılı renkli etkinliklerle kutlandı. Şanghay'daki Yuyuan Bahçesi'nde ejderha temasıyla asılan fenerler renkli görüntüler oluşturdu. Guilin kentinde Yulong Nehri'nde ise sarı şemsiyelerle oluşturulan 'altın ejderha' figürü havai fişek gösterisi eşliğinde geçit yaptı. Junlian bölgesinde de ateş yakılıp geleneksel dans gösterisi gerçekleştirilirken, Pekin'deki Shougang Endüstri Parkı'nda toplanan binlerce kişi, konserler ve dans gösterileriyle yeni yılı karşıladı. Çin takvimine göre 10 Şubat 2024'te 'Ejderha Yılı'na girecek olan ülkede kültürel merkezler ejderha figürleriyle süsleniyor. - PEKİN

Çin\'de 2024 Yılı Renkli ve Işıltılı Etkinliklerle Karşılandı
01.01.2024 - 13:59,
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Çin'de 2024 yılı renkli ve ışıltılı etkinliklerle karşılandı.

Çinliler yeni yıla coşkuyla girdi. Başkent Pekin ve birçok kentte "2024" yılı renkli etkinliklerle kutlandı. Şanghay'daki Yuyuan Bahçesi'nde ejderha temasıyla asılan fenerler renkli görüntüler oluşturdu. Guilin kentinde Yulong Nehri'nde ise sarı şemsiyelerle oluşturulan "altın ejderha" figürü havai fişek gösterisi eşliğinde geçit yaptı.

Junlian bölgesinde de ateş yakılıp geleneksel dans gösterisi gerçekleştirilirken, Pekin'deki Shougang Endüstri Parkı'nda toplanan binlerce kişi, konserler ve dans gösterileriyle yeni yılı karşıladı.

Çin takvimine göre 10 Şubat 2024'te "Ejderha Yılı"na girecek olan ülkede kültürel merkezler ejderha figürleriyle süsleniyor. - PEKİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çin'de 2024 Yılı Renkli ve Işıltılı Etkinliklerle Karşılandı - Son Dakika
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