Çin'den İran'daki Savaşa Dur Çağrısı
Çin'den İran'daki Savaşa Dur Çağrısı

08.03.2026 08:12
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran'daki savaşın zararlarını vurgulayarak askeri operasyonların durmasını istedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran'daki savaşın kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, "Çin, durumun daha da kötüleşmesini ve çatışmanın yayılmasını engellemek için askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran'daki gelişmelerle ilgili bir açıklama yayınladı. İran'daki savaşı "hiç yaşanmaması gereken" ve "kimseye faydası olmayan" bir savaş olarak niteleyen Wang, "Ortadoğu tarihi dünyaya defalardır gösteriyor ki, güç kullanımı hiçbir çözüm sağlamaz ve silahlı çatışma yalnızca nefreti artırır ve yeni krizler doğurur" dedi. Tarafların diplomasiye dönmesi gerektiğini belirten Wang, "Çin, durumun daha da kötüleşmesini ve çatışmanın yayılmasını engellemek için askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı. - PEKİN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Yerel, İran, Son Dakika

