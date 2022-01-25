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Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkide 30. yıl kutlandı - Son Dakika

Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkide 30. yıl kutlandı

25.01.2022 17:32
Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkide 30. yıl kutlandı

Çin ile 5 Orta Asya ülkesi ilişkilerinin 30. yılını kutladı.

Çin ile 5 Orta Asya ülkesi ilişkilerinin 30. yılını kutladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de Çin ile 5 Orta Asya ülkesi arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen sanal zirveye başkanlık etti ve bir konuşma yaptı. Xi, Çin ile 5 Orta Asya ülkesi arasında 30 yıldır süren işbirliğinin başarı sırrının, karşılıklı saygı, iyi komşuluk, karşılıklı yarar ve ortak kazanç ilkelerine daima sadık kalınması olduğunun altını çizdi. Xi bu ilkelerin işbirliğinde biriktirilen değerli deneyimler ve ortak hazine olmasının yanı sıra Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin uzun vadeli sürdürülmesinin siyasi güvencesi ve dostane temasların devam etmesinin güç kaynağı olduğunu kaydetti.

"Daha sıkı bir Çin-Orta Asya kader ortaklığı oluşturmaya hazırız"

"Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin ya da Çin gelecekte ne kadar gelişirse gelişsin, Çin her zaman Orta Asya ülkelerinin güvenebileceği iyi bir komşusu, ortağı, dostu ve kardeşi olacak." diyen Xi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çin, Orta Asya ülkelerinin kendi koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesine, ülkelerin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü savunmasına ve bütün ülkelerin milli kalkınma, dayanışma ve güçlenme çabalarına destek veriyor; ayrıca bütün ülkelerin uluslararası sahnede daha önemli roller oynamasını destekliyor. Çin, Orta Asya ülkeleriyle beraber daha sıkı bir Çin-Orta Asya kader ortaklığı oluşturmaya hazır."

"İyi komşuluk ve yüksek nitelikli ortak kalkınma"

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping konuşmasında 5 maddelik öneride bulundu:

"İyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin derinleştirilmesi, yüksek nitelikli kalkınmaya ilişkin işbirliği kuşağının inşa edilmesi, barış koruma kalkanının güçlendirilmesi, çok yönlü ve etkileşimli bir büyük aile oluşturulması, barışçıl kalkınmaya dayalı küresel köyün korunması, Orta Asya liderlerinden Beijing Kış Olimpiyatları mesajı, 5 Orta Asya lideri, Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'e gitmeyi dört gözle beklediklerini ifade etti. Liderler, Çin'in salgın üstesinden gelerek zamanında ve başarılı bir şekilde Kış Olimpiyatları'nı düzenlemeye hazırlandığını ve bu sayede dünyaya güven aşıladığını belirtti. Zirveye, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Zirve, Çin ve 5 Orta Asya Ülkesi Liderlerinin Diplomatik İlişkilerin 30. Yılına İlişkin Ortak Açıklaması ile sona erdi. - PEKİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Orta Asya, Pekin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkide 30. yıl kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkide 30. yıl kutlandı - Son Dakika
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