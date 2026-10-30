Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törenle "Çin ile Tanıştım" Haber Ödülleri sahiplerini buldu.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından bugün Ankara'da "Çin ile Tanıştım" Haber Ödülleri programı düzenlendi. Çin'i farklı yönleriyle ele alan basın mensupları ve içerik üreticileri, "En İyi Yazılı Haber", "En İyi Görüntülü Haber" ve "En İyi Haber Fotoğrafı" olmak üzere üç kategoride ödüllendirildi. Programda konuşan Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, "Medya, devletler arasında köprü rolü üstlendiği gibi halklar arasında da gönül bağı kurmaktadır. Bu yıl Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55'inci yıl dönümüdür. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik yönlendirmesiyle Türkiye-Çin ilişkileri daha sağlam adımlarla ilerliyor, tüm alanlardaki işbirliğimiz sürekli olarak genişleyip derinleşiyor" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Xuebin, Türkiye-Çin ilişkilerinin sürekli gelişiminin basın mensuplarının ortak çabalarından ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Temenni ederim ki Türkiye-Çin stratejik işbirliği ilişkilerinin temelini sağlamlaştırmak için ilk düzenlenen 'Çin ile Tanıştım' Haber Ödülleri vesilesiyle sizler tarafsız ve adil bir yaklaşımla iki ülkenin karşılıklı siyasi güveninin kamuoyu temelini pekiştirerek Türkiye-Çin ilişkilerini inşa etmeye; gerçek, çok boyutlu ve kapsamlı bir Çin'i birinci elden bilgilerle farklı açılardan göstererek Çin hikayelerini anlatmaya; toprak kokan ve yüreklere dokunan kaliteli eserlerle içimizi ısıtan dostluk hikayelerini anlatarak gönül bağlarımızı güçlendirmeye devam edersiniz."

En İyi Haber Fotoğrafı kategorisinde birincilik ödülü Aykut Töleğen'in olurken, En İyi Görüntülü Haber kategorisinde birincilik ödülü İsmail Alparslan Akdağ'ın oldu. En İyi Yazılı Haber kategorisinde birincilik ödülünü ise Gülay Yücel Sarıkaya kazandı.