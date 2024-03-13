Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu\'nu ziyaret etti

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, seçim çalışmaları kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette üniversite ile belediye arasındaki iş birliği ve öğrenciler için yapılacak projeler konuşuldu.

13.03.2024 09:37  Güncelleme: 09:46
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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak'ın seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerin son durağı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu oldu. Başkan Kıvrak, ziyarete ilişkin açıklamasında, "Üniversitemizle belediyemizin iş birliği sürecek" dedi.

Ziyarette Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Hasan Erdoğan, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör Yakup Karaca ve Yüksekokul Sekreteri Özkan Aracı ile bir araya gelen Başkan Kıvrak, ayrıca Çine Belediyesi destekleriyle yaptırılan Albay Mehmet Şefik Aker Dersliği'ni de ziyaret etti.

"ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Öğrenciler için gerçekleştirecekleri projeler ve iş birliklerinin konuşulduğu buluşma sonrasında Başkan Kıvrak, "Üniversitemizle belediyemizin iş birliği sürecek. Önümüzdeki süreçte de öğrencilerimiz için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. Hem öğrencilerimizin rahatı hem de ilçe ekonomimize katkı için öğrencilerimizin Çine'mizdeki barınma sorununun çözümü için gerekli adımları atacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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