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Mesaisine sabahın erken saatlerinde sahada başlayan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Doğanyurt ve Esentepe mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

Gündüzleri esnaf ziyaretine, her gece de iki ayrı mahalleye giderek vatandaşlarla buluşan Başkan Kıvrak, son olarak Doğanyurt ve Esentepe mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi.

Kıvrak'ın rutini haline gelen mahalle ziyaretleri, halk arasında da memnuniyetle karşılanıyor.