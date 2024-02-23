Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Doğanyurt ve Esentepe Mahallelerinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Doğanyurt ve Esentepe Mahallelerinde Vatandaşlarla Buluştu

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Doğanyurt ve Esentepe Mahallelerinde Vatandaşlarla Buluştu

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, sabahın erken saatlerinde sahada başlayarak Doğanyurt ve Esentepe mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Gündüzleri esnaf ziyaretine, her gece de iki ayrı mahalleye giderek vatandaşlarla buluşan Başkan Kıvrak, son olarak Doğanyurt ve Esentepe mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi. Kıvrak'ın rutini haline gelen mahalle ziyaretleri, halk arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

23.02.2024 12:23  Güncelleme: 12:27
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Mesaisine sabahın erken saatlerinde sahada başlayan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Doğanyurt ve Esentepe mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

Gündüzleri esnaf ziyaretine, her gece de iki ayrı mahalleye giderek vatandaşlarla buluşan Başkan Kıvrak, son olarak Doğanyurt ve Esentepe mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi.

Kıvrak'ın rutini haline gelen mahalle ziyaretleri, halk arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Kaynak: ANKA

Esentepe, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Doğanyurt ve Esentepe Mahallelerinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Doğanyurt ve Esentepe Mahallelerinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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