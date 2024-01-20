 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, geçmişte hizmet veren kişileri ziyaret ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, geçmişte hizmet veren kişileri ziyaret ediyor

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, geçmişte belediye başkanlığı ve muhtarlık gibi görevlerde bulunan kişileri ziyaret ederek, ilçeye yaptıkları önemli hizmetleri takdir etti. Son olarak eski Sarıoğlu Mahalle Muhtarı Asım Bozkurt'u ziyaret eden Başkan Kıvrak, büyüklerin tecrübelerinin kendilerine yol gösterdiğini belirtti.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, geçmişte hizmet veren kişileri ziyaret ediyor
20.01.2024 - 16:17,
Abone Ol

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Çine'nin geçmişine vefa örneği sergileyerek, önceki yıllarda belediye başkanlığı ve muhtarlık gibi görevleri yürüterek ilçeye önemli hizmetlerde bulunan kişileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Geçen günlerde eski Çine Belediye Başkanı Mehmet Yazgılı'yı evinde ziyaret eden Başkan Kıvrak, son olarak eski Sarıoğlu Mahalle Muhtarı Asım Bozkurt'un evine konuk oldu. Mahalleye yaptığı ziyarette halen Sarıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Asım Bozkurt'u unutmayan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, eski muhtar Bozkurt'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

"BÜYÜKLERİMİZİN TECRÜBELERİ BİZLERE YOL GÖSTERİYOR"

Başkan Kıvrak bu ziyaretlerle geçmişte Çine'ye katkı sağlamış isimlere duyulan saygıyı ve mahalle kültüründeki dayanışmayı öne çıkarmak istediklerini belirterek, "Geçmişte Çine'mizin hizmetinde bulunmuş değerli büyüklerimizi unutmamak, onlara olan minnetimizi göstermek adına bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Kendileri ilçemizin bugünkü şekillenmesinde önemli roller üstlenmişlerdir. Onların tecrübeleri ve yaşam deneyimleri, bizlere yol gösterecektir. Vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Bozkurt, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, geçmişte hizmet veren kişileri ziyaret ediyor - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:49:09. #1.11#
SON DAKİKA: Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, geçmişte hizmet veren kişileri ziyaret ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement