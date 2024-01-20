Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, geçmişte hizmet veren kişileri ziyaret ediyor

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Çine'nin geçmişine vefa örneği sergileyerek, önceki yıllarda belediye başkanlığı ve muhtarlık gibi görevleri yürüterek ilçeye önemli hizmetlerde bulunan kişileri ziyaret etmeye devam ediyor.

Geçen günlerde eski Çine Belediye Başkanı Mehmet Yazgılı'yı evinde ziyaret eden Başkan Kıvrak, son olarak eski Sarıoğlu Mahalle Muhtarı Asım Bozkurt'un evine konuk oldu. Mahalleye yaptığı ziyarette halen Sarıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Asım Bozkurt'u unutmayan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, eski muhtar Bozkurt'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

"BÜYÜKLERİMİZİN TECRÜBELERİ BİZLERE YOL GÖSTERİYOR"

Başkan Kıvrak bu ziyaretlerle geçmişte Çine'ye katkı sağlamış isimlere duyulan saygıyı ve mahalle kültüründeki dayanışmayı öne çıkarmak istediklerini belirterek, "Geçmişte Çine'mizin hizmetinde bulunmuş değerli büyüklerimizi unutmamak, onlara olan minnetimizi göstermek adına bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Kendileri ilçemizin bugünkü şekillenmesinde önemli roller üstlenmişlerdir. Onların tecrübeleri ve yaşam deneyimleri, bizlere yol gösterecektir. Vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.