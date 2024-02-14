Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak İlk Nikahını Kıydı

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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, göreve geldikten sonraki ilk nikahını kıydı.

Başkan Kıvrak, Gamze Aslan ile Yunus Yurtsever çiftinin nikah merasimlerine katılarak, genç çiftin nikahını kıydı. Çine Belediyesi Enver Salih Dinçer Sosyal Tesisleri'ndeki törende ilçeli çiftin hayatını birleştiren Kıvrak, evlilik cüzdanını geline takdim ederek şöyle konuştu:

"Nikahınız benim için de anlamlı oldu çünkü belediye başkanı olarak ilk nikahımı kıydım. Hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli ailelerinizi de tebrik ediyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum."