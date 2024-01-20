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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Çine halkıyla daha yakın bir ilişki kurmak ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Sarıoğlu Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Kıvrak, mahalle halkının ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinleyerek, toplumun her kesimini, her bir vatandaşı kucaklayıcı, birleştirici, eşit ve adil hizmet anlayışından ödün vermeyeceklerinin altını çizdi. Başkan Kıvrak, mahalle ziyaretlerine aralıksız devam edeceğini belirterek, bu buluşmalar sayesinde hemşehrileriyle güçlü iletişimler kurduklarını ve ortak aklı ön planda tutarak hizmetlerini şekillendirdiklerini ifade etti.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, mahalle ziyaretlerine devam ediyor
20.01.2024 - 09:20,
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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Çine halkıyla daha yakın bir ilişki kurmak ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Vatandaşların Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak ile doğrudan görüşlerini paylaşma fırsatı buldukları buluşmaların son adresi, Sarıoğlu Mahallesi oldu. Sarıoğlu Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Kıvrak, mahalle halkının ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinleyerek, toplumun her kesimini, her bir vatandaşı kucaklayıcı, birleştirici, eşit ve adil hizmet anlayışından ödün vermeyeceklerinin altını çizdi.

"ORTAK AKILLA HİZMETLERİMİZİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Mahalle ziyaretlerine aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Mehmet Kıvrak, "Mahalle ziyaretleri, yerel yönetim olarak vatandaşlarımızla bir araya gelip sorunları yerinde tespit etmemiz ve çözümler üretmemiz açısından büyük önem taşıyor. Her bir mahalle sakininin görüşlerine değer veriyor, beklentilerini anlamaya çalışıyoruz. Bu samimi buluşmalar sayesinde, hemşehrilerimizle güçlü iletişimler kuruyoruz ve ortak aklı ön planda tutarak hizmetlerimizi şekillendiriyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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Yerel yönetim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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