Çine Belediye Başkanı Şoförler Odası\'nı Ziyaret Etti

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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Çine Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Ahmet Sert'le şoför esnafının talep ve önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Çine Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sert, Başkan Kıvrak'ı ağırladı. İlçe gündemine dair konuların da ele alındığı ziyarette konuşan Kıvrak, "Her koşulda gece, gündüz demeden çalışan, direksiyon başında görev yapan tüm şoförlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

İlçenin değişimi ve gelişimi için ortak akıl ve istişarenin önemine dikkati çeken Kıvrak, şunları söyledi:

"Günlük yaşantımızda vazgeçilmez bir rol oynayan şoförlerimizle birlikte daha yaşanabilir bir Çine için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Katkıları için Şoförler Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şoförlerimizin güvenli ve konforlu bir şekilde çalışabilmesi ve vatandaşlarımıza daha rahat ulaşım olanağı sunabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Çine Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sert de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kıvrak'a teşekkür etti.