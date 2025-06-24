Çine\'de Fırın Denetimleri Devam Ediyor

Aydın'ın Çine ilçesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla fırınlara yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kurallarına uyum, üretim şartları, ekmek gramajı ve fiyat tarifeleri titizlikle kontrol edildi.

Çine'de zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçilmesi hedeflenirken fırın işletmecilerine kurallara uyulması konusunda gerekli uyarılar da yapıldı. Ekipler, üretim alanlarının temizliği, personel hijyeni, kullanılan malzemelerin uygunluğu gibi birçok başlıkta incelemelerde bulundu. Ekmeklerin gramajlarının uygun olup olmadığını da hassas tartılarla kontrol eden ekipler, fiyat tarifelerinin görünür şekilde iş yerlerine asılı olup olmadığını da denetledi. Kurallara aykırı durum tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari işlemlerin yapılacağı belirtildi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişiminin öncelikleri olduğunu ifade eden yetkililer, denetimlerin belirli periyotlarla süreceğini vurguladı. - AYDIN