Çine'de Orman Yangınına Hızla Müdahale - Son Dakika
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Çine'de Orman Yangınına Hızla Müdahale

Çine\'de Orman Yangınına Hızla Müdahale
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Aydın Çine'de çıkan orman yangınına 4 helikopter, 2 uçak ve 127 personel ile müdahale ediliyor.

(AYDIN) - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi Madran Dağı bölgesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 4 helikopter, 2 uçak ile çok sayıda kara ekibi sevk edildi. Yangına 127 personel ile müdahale sürüyor.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi Madran Dağı bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Edinilen bilgilere göre saat 15.02 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye yangına müdahale için 4 helikopter, 2 uçak, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel sevk edildi.

Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çine'de Orman Yangınına Hızla Müdahale - Son Dakika

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