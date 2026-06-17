Çine Devlet Hastanesi'nde Endoskopi Birimi Açıldı - Son Dakika
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Çine Devlet Hastanesi'nde Endoskopi Birimi Açıldı

Çine Devlet Hastanesi\'nde Endoskopi Birimi Açıldı
17.06.2026 09:59
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Çine Devlet Hastanesi'nde Endoskopi-Kolonoskopi Birimi hizmete girdi, ilk işlem başarıyla gerçekleştirildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Çine Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Endoskopi-Kolonoskopi Birimi hizmet vermeye başlarken, ilk endoskopi işlemi de başarıyla gerçekleştirildi.

Çine Devlet Hastanesi'nde tanı ve tedavi hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Endoskopi-Kolonoskopi Birimi vatandaşların hizmetine açıldı. Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanı, takip ve tedavisinde önemli bir yere sahip olan endoskopik işlemler sayesinde mide, yemek borusu, onikiparmak bağırsağı ve kalın bağırsak hastalıklarının değerlendirilmesi, kanser taramaları, kanama odaklarının tespiti ve ihtiyaç durumlarda biyopsi alınması mümkün olacak.

Modern tıbbi ekipmanlarla hizmet verecek olan birimin, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve yerinde ulaşmasını sağlayarak sevk ihtiyacını azaltması hedefleniyor. Hasta güvenliğinin ön planda tutulduğu birimde teşhise dair ve tedavi süreçlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, ilk endoskopi işleminin başarıyla tamamlanmasının ardından ilerleyen süreçte klinik ihtiyaçlarına göre üst gastrointestinal sistem endoskopisi ile kolonoskopi işlemlerinin aynı seansta eş zamanlı olarak uygulanmasının planlandığı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çine Devlet Hastanesi'nde Endoskopi Birimi Açıldı - Son Dakika

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