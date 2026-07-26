Çine Hastanesi'nde Emzirme Eğitimi - Son Dakika
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Çine Hastanesi'nde Emzirme Eğitimi

Çine Hastanesi\'nde Emzirme Eğitimi
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Çine Devlet Hastanesi'nde emzirme danışmanlığı ve anne sütü eğitimi verildi.

Çine Devlet Hastanesi'nde, 'Bebek Dostu Hastane' programı kapsamında görev yapan sağlık personeline yönelik Emzirme Danışmanlığı ve Anne Sütü Eğitimi düzenlendi.

Aydın'ın Çine ilçesinde 21-22-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim programına Çine Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor, hemşire ve ebeler katıldı. Eğitimlerde anne sütünün önemi, emzirme danışmanlığı, doğru emzirme teknikleri ve bebek beslenmesine yönelik güncel bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Eğitimin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende sağlık çalışanlarına sertifikaları, Hastane Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Görkem Gündoğan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nermin Merdin, Hastane Müdürü Ali Taşdelen ve Hastane Müdür Yardımcısı Ebru Uyar tarafından takdim edildi. Çine Devlet Hastanesi yetkilileri, Bebek Dostu Hastane uygulamaları kapsamında anne ve bebek sağlığını destekleyen eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Anne Sütü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çine Hastanesi'nde Emzirme Eğitimi - Son Dakika

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