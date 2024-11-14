Çinli Müzisyen Tao, Türk Zurnacı ile Düet Yaptı - Son Dakika
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Çinli Müzisyen Tao, Türk Zurnacı ile Düet Yaptı

Çinli Müzisyen Tao, Türk Zurnacı ile Düet Yaptı

Şanghay'dan Türkiye'ye gelen Çinli Tao, suona adlı geleneksel müzik aleti ile sokaklarda müzik yaparak büyük ilgi topladı. Türk zurnacı Hüseyin Akdemir ile birlikte düet yaparak Türk müziğine olan sevgisini gösterdi. Tao, Neşet Ertaş'ı çok beğendiğini ifade etti.

14.11.2024 12:35  Güncelleme: 12:38
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Çin'in Şanghay kentinden Türkiye'ye bir fabrikada makine kurulumu için gelen Çinli Tao, boş zamanlarında çaldığı geleneksel müzik aleti suona ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinde büyük ilgi gören Tao, şimdi de Türk zurnacıyla düet yaptı. Türk folklor ekibiyle halay da çeken Tao, Türk müziklerini çok sevdiğini ve favori sanatçısının Neşet Ertaş olduğunu belirtti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bir ay önce makine kurulumu için gelen 47 yaşındaki Jianwei Tao, çaldığı geleneksel müzik aleti suona ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya üzerinde büyük ilgi gören Tao, şimdi de zurnacı ile düet yaptı. Türk sanatçılardan Neşet Ertaş'ı çok beğendiğini ifade eden Tao, müzik aletleri çalmayı çok sevdiğini ifade etti.

Zurna sesinden de etkilendiğini belirten Tao, "Türkiye'de çok beğendiğim müzik aletleri var. Zurna da bizim geleneksel çalgımız suonaya çok benziyor. Burada düet yapmak benim için mutluluk verici. Müzisyen değilim ama değişik müzik aletleri çalmayı seviyorum" dedi.

Sesli bir müzik aleti olması sebebiyle sokakta çalıştığını ifade eden Tao, "Bu aleti çalmak için geniş bir alan olması lazım. Ben de yol kenarlarında, sokaklarda boş bulduğum yerlerde çalıyorum suonayı" diye konuştu.

"Beraber düet yapmayı çok istemiştim"

Türk zurnacı Hüseyin Akdemir de birlikte düet yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Benim en yakın çevre arkadaşlarım Tao arkadaşın videolarını attılar. Gerekirse gidin tanışın diye söylediler. En son Çerkezköy Belediye Meydanı'nda görmüştüm. Sizin aracılığınızla tanışma fırsatı buldum. Ben aylardır arkadaşlarıma söylüyorum. Beraber çalmayı çok istedim. Onun enstrümanını çok beğenmiştim. İyi bir etkinlik oldu. Onun aleti çok farklı ama kendisi çok yetenekli" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çinli Müzisyen Tao, Türk Zurnacı ile Düet Yaptı - Son Dakika

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