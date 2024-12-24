Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Sahiplerini Buldu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Pakistan Büyükelçiliği, kompozisyon yarışmasında dereceye girenleri ödüllendirdi.

24.12.2024 16:20
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar Ödülü kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar kompozisyon yarışmasında dereceye giren 11 ve 12. Sınıf öğrencileri ödüllerini aldı.

2016-2017 eğitim öğretim yılından bu yana Türkiye genelinde geleneksel olarak düzenlenen yarışma, iki ülke arasındaki eğitim ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Büyüleyici Manzaralar ve Mimari Harikalar: Pakistan ve Türkiye'nin Güzelliğini Keşfetmek konusu ile bu yıl düzenlenen yarışmanın dereceye giren öğrencilerine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd tarafından verildi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışmasında öğrencilerin düşünme, araştırma ve kültürler arası diyaloğu anlama becerilerinin de geliştiğini aktaran Bakan Yardımcısı Ökten, " Eserlerinizde, sadece fikirlerinizi ifade etmekle kalmıyor, aynı zamanda başkalarına da ilham veriyorsunuz. Sizler sadece birer yarışmacı değil, iki ülke arasındaki dostluğun gelecekteki temsilcilerisiniz. Kaleme aldığınız her bir kelime, bu köklü dostluk bağlarının daha da güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bu tür çalışmalar, sizlerin küresel bir dünyada daha bilinçli bireyler olarak yetişmenize önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Pakistan ilişkilerine, geçmişten gelen ve gelecek nesillere devredilecek kutsal bir emanet olarak baktıklarını dile getiren Büyükelçi Cüneyd, "Cinnah Genç Yazarlar Ödülü'nün amacı genç nesle ulaşmak ve onları Pakistan-Türkiye kardeşlik bağlarının görkemli tarihi ve omuz omuza birbirimize destek olma geleneğimizle tanıştırmaktı. Cinnah Genç Yazarlar Yarışması aynı zamanda öğrenciler için değerli bir akademik deneyimdir. Bu makale yarışmasının 7.'si için, Türkiye'nin dört bir yanından lise öğrencileri, 'Büyüleyici Manzaralar ve Mimari Harikalar: Pakistan ve Türkiye'nin güzelliğini keşfetmek' olarak kendilerine verilen tema üzerine mükemmel makalelerle katkıda bulundular. Çocuklarımızın derin düşüncelerini ve sıkı çalışmalarını yansıtan bu mükemmel yazıları okumaktan büyük mutluluk duydum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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