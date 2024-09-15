Ciritçi Baba Oğlunu Asker Uğurladı

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Cirit sporcusuna özel asker eğlencesi: ciritçi baba oğlunu askere cirit müsabakasıyla uğurladı

BAYBURT - Bayburt'ta faaliyet gösteren atlı spor kulüpleri cirit eski sporcusu arkadaşlarının askere gidecek olan oğlu için cirit maçı organize ettiler. Asker eğlencesi adıyla düzenlenen cirit müsabakası renkli görüntülere sahne olurken, cirit eski sporcusu baba, oğlunu askere ciritle uğurladı.

8 atlı spor kulübünden oyuncular, yarın askere gidecek olan Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncusu Yiğit Altıparmak için asker eğlencesi düzenleyerek, cirit maçı oynadılar. Bayburt Cirit Sahası'nda oynanan maçta, bu kez ciritçiler, Altıparmak'a güzel bir anı bırakmak adına atları dörtnala sürdüler. Oynanan maça yoğun ilgi gösteren Bayburtlu cirit severler saha kenarında maçı seyrederek, Altıparmak'ı asker eğlencesinde yalnız bırakmadılar. Maça hevesli başlayan sporcular, centilmence bir maç oynayarak, Altıparmak'a unutamayacağı bir gün yaşattılar. Maçın ilk yarısının bitimine az bir süre kala Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncusu Alpay Tekdemir, garip bir şekilde attan düştü. Eyeri tutan sporcu, bir süre atla birlikte sürüklendi, kolu yaralandı. Maçın sonlarına doğrusu ise bir kaza daha atlatan Tekdemir'in kaşı açıldı. Arkadaşının asker eğlencesini yarıda bırakmayan Tekdemir, "Kaşım açıldı, kolumda sıyrıklar var ama feda olsun" dedi.

"Feda olsun"

Şampiyon kulübün deneyimli sporcusu Alpay Tekdemir'in maçta aksilikler peşini bırakmadı. Üst üste kazalar atlatan Tekdemir'in atı kafasını geri savurduğu sırada demir parça Tekdemir'in yüzüne denk geldi, deneyimli sporcunun kaşı açıldı. Yaşadığı kazalara rağmen maçı bırakmayarak, asker arkadaşına vefasını gösteren Tekdemir, "Kardeşim Yiğit Altıparmak'ın asker ciridindeyiz, küçük bir kaza atlattım. Kaşım patladı, kolumda sıyrıklar oluştu feda olsun. Sorun yok. Güzel bir maçtı, herkese teşekkür ederim" dedi. Maçı yaralanarak tamamlayan Tekdemir, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Meydana at, vatana asker yetiştiriyorum"

Uzun yıllar cirit sporuyla ilgilenen, 4 evladından 2'sini ciritçi olarak yetiştiren cirit eski sporcusu Kamil Altıparmak, ata sporu ciride katkıda bulunmak amacıyla at, vatan savunmasına da asker yetiştirdiğini vurgulayarak, "Ben ciritçi Kamil. Meydana at, vatana asker yetiştiriyorum. İstesem atımı satardım, bedelliye para yatırıp oğlumu bedelli askerlik yaptırırdım ama ben bunu tercih etmedim. Oğlum Yiğit askere gidiyor diye eğlence yaptık. Cirit camiasından arkadaşlarımız da sağ olsun geldiler, bizi gururlandırdılar. Hepsine teşekkür ederiz" diyerek konuştu. Kendisini yalnız bırakmayan ciritçi büyüklerine teşekkür eden Yiğit Altıparmak ise, "Yarın askere gideceğim için ciritçi abilerim cirit düzenlemişler. Hepsine teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsunlar. Çok mutlu oldum" sözlerini kullandı.

Anneanne de asker ciridini izlemeyene gelenler arkasındaydı

Torunu için düzenlenen asker ciridine gelen, maçı en önde seyreden anneanne Hanife Adıgüzel, askere gidecek olan torunu başta olmak üzere vatani görevini yapan tüm askerlere, Mehmetçiklere kolaylıklar dileyerek, bol bol dua etti. Torununu böylesi günde yalnız bırakmayan cirit camiasına, Bayburtlulara teşekkür eden Adıgüzel, "Torunum, Kamil efendinin oğlu Yiğit askere gidiyor. Hayırlısıyla gidip, gelmek nasip olsun. Allah'ım askerlerimizi korusun. Buraya gelen tüm arkadaşlar, vatandaşlar sağ olsun. Geldiler, çocuğumuzu mutlu ettiler. Allah'ım torunumun sağ salim gelmesini nasip eylesin. Herkese geldiği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Asker ciridi Bayburt'ta gelenek haline geldi"

Türkiye Cirit Milli Takımı kaptanlığı yapan, cirit eski sporcusu usta ciritçi Şahin Köprücü, asker ciridinin Bayburt'ta artık gelenek haline geldiğini vurguladı. Bütün ciritçi, sporcu dostlarına böyle bir gün organize ettiklerini belirten Köprücü, müsabakadan sonra davulla zurnayla eğlenceye devam edeceklerini, asker eğlencesinin burayla sınırlı kalmayacağını bildirdi. Asker ciridi, asker yemeği ve asker düğünü şeklinde geceye kadar eğlencenin devam edeceğini söyleyen usta ciritçi Köprücü, "Kamil Altıparmak, ciritçi bir kardeşimiz, arkadaşımız. Onun oğlu Yiğit Altıparmak'a asker ciridi organize ettik. Biz bu ciride asker ciridi diyoruz. Daha sonra da bir yemek programımız olacak ona asker yemeği, davul zurnayla Bayburt barları oynayacağız ona da asker düğünü diyoruz. Bunların hepsini bugün nasip olursa yapacağız. Önce cirit, sonra yemek, daha sonra da barlar oynayacağız. Yiğit evladımız da hayırlısıyla askere gidip gelir. Bu Bayburt'ta gelenek oldu, bütün ciritçi, sporcu arkadaşlarımıza böyle bir gün yapıyoruz. İnşallah geriden gelenlere de yapacağız" şeklinde konuştu.

"Bunlar bizim örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz"

Arkadaşı Yiğit Altıparmak'ı asker eğlencesinde yalnız bırakmayan cirit sporcusu Muhammet Dağ, Bayburt gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün burada Yiğit kardeşimizin asker ciridi için toplandık. Her kulüpten farklı sporcu arkadaşlarımızla maç oynamaya geldik. Bunlar bizim gelenek, görenek, örf adetlerimiz. Bunu yaşatmaya özen gösteriyoruz" dedi.

İki farklı kültür bir arada: Davul, zurna ve ata sporu cirit

Düğünlerde, cirit müsabakalarında Bayburt türkülerini davulla çalan Akif Cimuli isimli davulcu, iki kültürün bir arada olduğunu ifade ederek, "Cirit sporu yapan bir arkadaşımızın oğlunun asker eğlencesi için buradayız. Davul zurna ekibi olarak, iki farklı kültür olan ciritle davul zurnayı birleştirip güzel kardeşimize, güzel bir organizasyon yaptık. Askere gidecek olan kardeşimize, şimdiden hayırlı tezkereler diliyoruz" diye konuştu.

Asker ciridine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü askere gidecek olan sporcularına böylesi bir gün düzenlediklerini, vatandaşların da müsabakaya yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcularımızdan Yiğit Altıparmak'ın askere gitmesi dolayısıyla şehrimizdeki tüm kulüp sporcularının katılımıyla bir cirit gösterisi düzenlendik, halkımız da ilgi gösterdi. Yiğit'e de vatani görevinde muvaffakiyetler diliyorum, inşallah sağ salim gider gelir" ifadelerini kullandı.