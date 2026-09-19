Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Gaziler Günü mesajında gazileri minnetle andı

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatanın bağımsızlığı ve milletin geleceği uğruna fedakarlık gösteren gazileri minnetle andı.

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Dere, mesajında vatanın bağımsızlığı ve milletin geleceği uğruna büyük fedakarlıklar gösteren gazilere minnettar olduklarını belirtti. Başkan Dere mesajında, "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin geleceği uğruna büyük fedakarlıklar gösteren kahraman gazilerimize minnettarız. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum" ifadelerine yer verdi.