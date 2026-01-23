Çivril Belediye Başkanı Semih Dere vatandaşlar ile bir araya geldi

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, vatandaşlar ile bir araya gelerek talep, istek, öneri ve sorunlarını yerinde dinledi. Başkan Dere, "Güler yüzlü karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Denizli'nin Çivril ilçesi Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, vatandaşları ziyaret ederek bir araya geldi. Bir araya gelen Başkan Dere, hemşehrilerin talep, istek, öneri ve sorunlarını yerinde dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Başkan Dere, "Güler yüzlü karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ