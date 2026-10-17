Çivril İlçe Müftüsü Önder, ailece camiye gelmenin cami sevgisi kazandırdığını anlattı - Son Dakika
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Çivril İlçe Müftüsü Önder, ailece camiye gelmenin cami sevgisi kazandırdığını anlattı

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Çivril İlçe Müftüsü Önder, ailece camiye gelmenin cami sevgisi kazandırdığını anlattı
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Denizli'nin Çivril ilçesinde Sabah Namazı Buluşmaları kapsamında 300 Evler Camii'nde program düzenlendi. Programda İlçe Müftüsü Erkan Önder, aile yapısının korunması ve çocuklara dini-ahlaki değerlerin küçük yaşta kazandırılmasının önemini vurguladı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları kapsamında 300 Evler Camii'nde program gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda sabah namazı kılındı. Ardından Çivril İlçe Müftüsü Erkan Önder, aile yapısının korunması, aile içi sorumluluklar ve çocukların milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesi konularında sohbet etti. Önder, ailenin toplumsal değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasındaki rolüne dikkati çekerek, çocuklara küçük yaşlardan itibaren dini ve ahlaki değerlerin kazandırılmasının önemini vurguladı.

Camilerin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendiği mekanlar olduğunu belirten Önder, ailece camiye gelmenin çocukların cami ortamını tanımasına ve cami sevgisi kazanmasına katkı sağladığını ifade etti. Program, Vaiz Memiş Keleş'in yaptığı duanın ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
DenizliÇivrilGüncelYaşamYerelCamiSon Dakika

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SON DAKİKA: Çivril İlçe Müftüsü Önder, ailece camiye gelmenin cami sevgisi kazandırdığını anlattı - Son Dakika
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