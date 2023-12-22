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Cizre'de Filistin şehitleri için mevlit okundu - Son Dakika
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Cizre'de Filistin şehitleri için mevlit okundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Şehr-i Nuh Platformu üyeleri, İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için mevlit okutup, pilav dağıttı.

Cizre\'de Filistin şehitleri için mevlit okundu
22.12.2023 - 16:24,
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Şehr-i Nuh Platformu üyeleri, İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için mevlit okutup, pilav dağıttı.

Şehr-i Nuh Platformu tarafından, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için, Cizre Sanat Sokağında kurulan Filistin ile dayanışma çadırında mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif'in okunmasıyla devam etti. Edilen duaların ardından mobil mutfakta pişirilen pilav, gelenlere ikram edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Filistin, Şırnak, İsrail, İnsan Hakları, Dış Politika, Yerel, Son Dakika

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