Cizre\'de Filistin şehitleri için mevlit okundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Şehr-i Nuh Platformu üyeleri, İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için mevlit okutup, pilav dağıttı.

Şehr-i Nuh Platformu tarafından, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için, Cizre Sanat Sokağında kurulan Filistin ile dayanışma çadırında mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif'in okunmasıyla devam etti. Edilen duaların ardından mobil mutfakta pişirilen pilav, gelenlere ikram edildi. - ŞIRNAK