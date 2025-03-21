Cizre'de Polisten Nevruz'a Pamuk Şeker - Son Dakika
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Cizre'de Polisten Nevruz'a Pamuk Şeker

Cizre\'de Polisten Nevruz\'a Pamuk Şeker

Cizre'de polisler, Nevruz kutlamalarına katılan çocuklara pamuk şeker dağıttı.

21.03.2025 19:31
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde polisler, Nevruz Bayramı kutlamasına giden çocuklara pamuk şeker dağıttı.

Şırnak'ta, daha önce DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarına katılan vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında meydana gelen olaylar ve sonrasında yaşanan gözaltılar ile gündeme geliyordu. Bugün Konak Mahallesi'nde bulunan Kent Meydanı'nda Cizrelilerin yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda görev alan polis memurları, alan gelen çocuklara pamuk şeker dağıttı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cizre'de Polisten Nevruz'a Pamuk Şeker - Son Dakika

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