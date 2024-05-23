Cizre ilçesinde 6 sınıf öğrencileri, 8 ayda hafız oldu - Son Dakika
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Yerel

Cizre ilçesinde 6 sınıf öğrencileri, 8 ayda hafız oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafızlık eğitimi alan 6. sınıf öğrencileri, 6 ve 8 ayda hafızlığını tamamlamanın gururunu yaşıyor. Hz. Hatice Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda eğitim alan 130 öğrenciye hizmet veriliyor. Hafızlık projesi kapsamında öğrencilere haftada bir gün örgün eğitim de veriliyor. İlçe Müftüsü, öğrencilere teşekkür ederek emek veren öğreticilere ve ailelere de teşekkür etti.

23.05.2024 20:24
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Cizre ilçesinde 6 sınıf öğrencileri, 8 ayda hafız oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafızlık eğitimi alan 6. sınıf öğrencileri, 6 ve 8 ayda hafızlığını tamamlamanın gururunu yaşıyor.

130 hafız öğrenciye hizmet veren Hz. Hatice Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencilerinin başarısı dikkat çekiyor. 6 ve 8 ay gibi kısa sürede hafız çıkaran kursta öğrencilere hafızlık eğitiminin yanı sıra sosyal aktivitelerle destek veriliyor. Cizre İlçe Müftülüğüne bağlı Hz. Hatice Yatılı Kız Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan ve aynı zamanda Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu eğitim gören öğrencilerden Şeyma Page 6 ayda hafız olurken arkadaşları Ecrin Adanır, Tuana Akşit Meryem Bilik ve Eylem Dalga 8 ayda hafızlığını tamamladı.

Hafızlık projesi kapsamında eğitim verdiklerini söyleyen kurs yöneticisi Hacer Çağır, "130 öğrenciye hizmet veriyoruz. Öğrencilerimizin çoğu 6. sınıf öğrencisi. Öğrencilerimizin kısa zamanda hafız olmaları konusunda çalışıyoruz. Uzun dönem hafızlık yapan öğrencilerde akademik anlamda gerileme oluyor. Hafızlık yapan öğrencilerimize haftada bir örgün eğitimden derslerde veriyoruz. Okula giderek bu derslerini alıyorlar. Özel hocalarımızın desteği ile burada da eksik kalan derslerin eğitimini de veriyoruz" dedi.

Hz. Hatice Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda öğrenci olduğunu belirten 6 sınıf öğrencisi Şeyma Page, "6 ayda hafız oldum. Hafızlık yaparken haftada bir gün örgün okula giderek matematik, fen bilgisi derslerini alıyoruz. Hocalarımız gece gündüz bizimle ilgileniyorlar, Allah, onlardan razı olsun. Hafız bir doktor olmak istiyorum" diye konuştu.

11 yaşındaki Meryem Bilik, 8 ayda hafızlığımı bitirdiğini ifade ederek, "6 sınıf öğrencisiyim, haftada bir gün okula giderek diğer dersleri de görüyoruz. Hocalarımız bizimle ilgileniyorlar, bizlere destek oluyorlar. Peygamberimiz hafız olduğu için bende onun gibi hafız olmak istedim. Hafız bir doktor olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Hafız olan öğrencileri makamında kabul eden İlçe Müftüsü Süleyman Baran, öğrencilere kitaplar ve çeşitli hediyeler verip onları yetiştiren Kur'an kursu öğreticilerine ve ailelerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Şırnak, Hatice, Cizre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cizre ilçesinde 6 sınıf öğrencileri, 8 ayda hafız oldu - Son Dakika

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