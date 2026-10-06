Cizre Kaymakamı Baycar, Tarım ve Orman Müdürü Fındık ile tarım projelerini görüştü

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Tarım ve Orman Müdürü Osman Fındık ile bir araya gelerek ilçedeki tarımsal faaliyetler ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Cizre'de tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, bu kapsamda Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Fındık ile bir araya geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü makamında gerçekleşen görüşmede, Cizre genelinde sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri, üreticilere yönelik sağlanan destekler ile kurumun mevcut projeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. İlçedeki üretim kapasitesinin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesine yönelik görüşmenin ardından Kaymakam Baycar, Fındık ve kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.