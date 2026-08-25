Cizre Kaymakamı Polisevi İnşaatını İnceledi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, yapımı devam eden polisevi inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cizre Kaymakamı Baycar, Konak Mahallesi'nde yapımı devam eden polisevi inşaatını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında yetkililerden projenin son durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Baycar, çalışanlara kolaylıklar diledi. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte ilçeye modern bir tesis kazandırılacağını belirten Kaymakam Baycar, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.