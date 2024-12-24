ÇKS kayıtları için son hatırlatma! - Son Dakika
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Yerel

ÇKS kayıtları için son hatırlatma!

ÇKS kayıtları için son hatırlatma!

Aydın Tarım Müdürlüğü, 2025 ÇKS kayıtlarının 31 Aralık 2024'te sona ereceğini duyurdu.

24.12.2024 10:04
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Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2025 kayıtları için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu hatırlattı.

Ziraat Odaları hafta sonu açık olacak

2025 ÇKS kayıtları için son tarihinin 31 Aralık 2024 olduğunun hatırlatıldığı Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Değerli çiftçilerimiz, ÇKS müracaatında son haftaya girdik. ÇKS müracaatınızı yaparak desteklemelerden faydalanabilmeniz için ilimizdeki Ziraat Odaları hafta sonu açık olacaktır. ÇKS kaydını yaptırmayanların e-devlet üzerinden veya bağlı oldukları ziraat odasına başvurarak kayıtlarını güncellemeleri önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

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