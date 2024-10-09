Çocuk Hakları Farkındalık Etkinliği Malatya'da - Son Dakika
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Çocuk Hakları Farkındalık Etkinliği Malatya'da

Çocuk Hakları Farkındalık Etkinliği Malatya\'da

Malatya'da düzenlenen etkinlikte, çocuk haklarının korunması vurgulandı ve farkındalık artırıldı.

09.10.2024 15:00
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Malatya'da Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çocuk Hakları Durağı Farkındalık Etkinliği," Vali Seddar Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, çocuk haklarının korunması ve bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması vurgulandı.

Malatya'da Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çocuk Hakları Durağı Farkındalık Etkinliği" Valilik önündeki toplu taşıma durağında gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz, Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Tolunay Başer, ASH Müdürü Ali Sait Çeçen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Yavuz, çocuk hakları sözleşmesinin TBMM tarafından kabul edilerek 27 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "Her bireyin doğuştan sahip olduğu hakların korunması, toplumların geleceğine yapılan bir yatırımdır" dedi.

Yavuz, çocukların güvenliğinin ve iyi bir eğitim almasının önemine değinerek, "Eğer çocuklarımız bu temel ihtiyaçlardan yoksun kalırsa geleceğimiz tehlike altındadır. Çocuklarımızın ellerinden sımsıkı tutmalı ve onlara zaman ayırmalıyız. Maddi menfaatlerin sevgi ve şefkatin yerini tutamayacağını tüm ebeveynlerin anlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dijital bağımlılık gibi konularda çocukları koruma amacıyla ortak çalışma yapacaklarını vurgulayan Yavuz, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların haklarını korumak, güvenli bir ortamda büyümelerini sağlamak en temel sorumluluğumuzdur" dedi.

Etkinlik, katılan çocuklara Vali Yavuz ve diğer katılımcılar tarafından hediyelerin verilmesiyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Seddar Yavuz, Politika, malatya, Eğitim, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuk Hakları Farkındalık Etkinliği Malatya'da - Son Dakika

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