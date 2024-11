Çocuk Hakları Günü\'nde Başkan Yetişkin\'den Çarpıcı Açıklama

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Dünya Çocuk Hakları Günü, dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Çocuk haklarının bir gün değil her gün ve her şartlarda savunulması gerektiğine vurgu yapan Başkan Yetişkin, "Bugün, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde tekrar haykırıyorum: Çocukların haklarını savunmak sadece bir günün sorumluluğu değildir; her an, her gün, her şartlarda savunulmalıdır. Bir insan, bir baba, bir avukat ve Efeler Belediye Başkanı olarak, hiçbir çocuğun canına, bedenine, ruhuna kast edilmesini kabul etmiyorum. Çocuklarımızın yaşam hakkı, en temel insan hakkıdır. Ne yazık ki, her gün yüzlerce çocuk, şiddet ya da istismara maruz kalıyor. Bu duruma sessiz kalmayacağız. Çocukların hakları, tartışılamaz, göz ardı edilemez, hiçbir mazeretle geçiştirilemez. Onlar, geleceğimizdir, onları korumak, savunmak, hakkını vermek, sadece hukuki değil, vicdani ve insani bir zorunluluktur" dedi.

Efeler Belediyesi'nin çocuk haklarını savunmak için her türlü sorumluluğu üstleneceğinin altını çizen Başkan Yetişkin, "Efeler Belediyesi olarak, çocukların haklarını savunmak için her türlü sorumluluğu alacağız. Şiddet uygulayanı, istismar edeni ve bunu yapanlara göz yumanı affetmeyeceğiz. Çocuklarımıza yönelik her türlü kötülük ve ihlal, bizim için sadece bir suç değil, toplumun vicdanına ağır bir yaradır. Buna karşı durmak, herkesin sorumluluğudur. Bir baba olarak, çocuklarıma en küçük bir zarar gelmesini kabullenemeyeceğim gibi; bir avukat olarak da, çocukların haklarını çiğneyenlerin her zaman karşısında duracağım. Efeler Belediye Başkanı olarak, çocuklarımızın daha mutlu ve daha adil bir yaşam sürmeleri için durmadan çalışacağım. Bu kararlılığımın sözüdür. Bizim görevimiz, sadece onların hayatını savunmak değil, onlara güvenli, adil, mutlu ve huzurlu bir gelecek bırakmaktır" ifadelerini kullandı. - AYDIN