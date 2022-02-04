Üye Girişi
Çocuk Hakları Komisyonu'ndan TBMM'ye ziyaret - Son Dakika

Çocuk Hakları Komisyonu'ndan TBMM'ye ziyaret

04.02.2022 11:35
Çocuk Hakları Komisyonu'ndan TBMM'ye ziyaret

Zonguldak Barosu Yönetimi ve Çocuk Hakları Komisyonu TBMM'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Zonguldak Barosu Yönetimi ve Çocuk Hakları Komisyonu TBMM'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Zonguldak Baro Başkanı Av.Türker Kapkaç, Baro Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Şerife Bektaş Maytalman, Üyeler Av. Dilan Badem ve Av.Gözde Maden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu'nu makamında ziyaret Etti. Ziyarette Baro Çocuk Hakları Komisyonu başlattıkları "Paylaşmak Mutluluktur" projesinden bahsederek çocuk hakları alanında yapılabilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500

Zonguldak Barosu, Zonguldak, Çocuk, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuk Hakları Komisyonu'ndan TBMM'ye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:26 1,5 milyon borcu olan kiracısı yaşlı ev sahibini öldüresiye dövdürdü! O anlar kamerada
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:12 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Çukurova halkını nasıl etkileyecek?
09:52 Alamadığı parasını meyveye dönüştürerek çaldı!
10:45 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat, Nazlı'yı Barış'tan koruyabildi mi?
10:21 Samanlıkta tilki besleyen adam: Besliyorum sözünde durursa hindilerimi yemeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 11:41:37. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuk Hakları Komisyonu'ndan TBMM'ye ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement