Vezirköprü MYO\'dan çocuk ihmal ve istismarına karşı farkındalık sergisi

13.05.2026 20:27  Güncelleme: 20:39
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü MYO Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, 'Bir Çocuğun Hakkı, Herkesin Sorumluluğu' temasıyla çocuk ihmal ve istismarına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte, yaklaşık 160 öğrenciye bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu(MYO) Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencileri tarafından çocuk ihmal ve istismarına dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

"Bir Çocuğun Hakkı, Herkesin Sorumluluğu" temasıyla bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen etkinlik, Öğretim Görevlisi Osman Senai Doğan koordinasyonunda Vezirköprü MYO'da yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 11 okuldan yaklaşık 160 öğrencinin yer aldığı etkinlikte, çocuklara ihmal ve istismara karşı bilinç kazandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca öğrencilere, karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda nasıl davranmaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Çocuklara; "hayır" diyebilme, yardım isteme, güvenli alanlara yönelme ve yaşadıkları olayları güvendikleri kişilerle paylaşma konularında bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin aktif katılım göstermesi dikkat çekti.

Programa, İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu Müdürü Afitap Özdelikara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Yerel, Son Dakika

