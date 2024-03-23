Çocuk Kent, Uşaklıların hafta sonuna renk katacak

Yerel

İçerisinde 40'a yakın aktivite seçeneği bulunduran ve toplamda 123 bin metrekarelik geniş bir alanı kapsayan Çocuk Kent'te eğlence dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde onlarca vatandaşın katılım gösterdiği ağaç dikim etkinliğine ev sahipliği yapan Çocuk Kent, şimdiyse Uşaklıların unutulmaz bir hafta sonu geçirmesi için hazırlanıyor.

Baharın gelişiyle ailelerin ve çocukların hem kaliteli hem de eğlenceli bir etkinlikte buluşmasını hedefleyen Uşak Belediyesi, düzenleyeceği 'Çocuk Kent Çocuk Etkinlikleri' ile her yaştan vatandaşın yüzünü gülümsetecek.24 Mart Pazar günü saat 14.00'te başlayacak programdaUşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu sahne alacak, ayrıca renkli program ünlü bir isme de ev sahipliği yapacak.

Eğlence zirveye ulaşacak

Son zamanlarda renkli kişiliği ile Türkiye'de adından sık sık bahsedilen Muhammed Nur Nahya, gerçekleştireceği söyleşi programıyla akıllara kazınacak. Sesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetmesiyle gündeme gelen ünlü isim vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşatacak. Etkinlik kapsamında, tahta bacak ve bando, palyaço ve mini sahne gösterileri, kukla gösterisi, sihirbaz, ateş adam gösterisi, çocuk oyunları, Hacivat Karagöz orta oyunu, Aşuk Maşuk ve Hacivat Karagöz perde oyunu katılımcılara güzel anlar sunacak.

Kalkış noktalarında saat 12.00'de hazır olacak servisler kapasitelerini doldurduklarında Çocuk Kent'e gitmek için hareket edecekler. - UŞAK