Çocuk kulübü çocukların gönlüne dokunuyor - Son Dakika
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Çocuk kulübü çocukların gönlüne dokunuyor

05.04.2022 15:05
Çocuk kulübü çocukların gönlüne dokunuyor

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri, Düzköy Anaokulu öğrencilerine oyuncak ve araç gereç yardımında bulundu.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri, Düzköy Anaokulu öğrencilerine oyuncak ve araç gereç yardımında bulundu. Çocuk Kulübü ve Düzköy Anaokulu öğrencileri hep birlikte yeni oyuncaklarıyla oynadı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü, kendilerine sosyal medyadan ulaşan anaokulu öğretmeninin ricasını geri çevirmedi. Çocuk Kulübünü sosyal medyadan takip eden ve etkinliklerle programları köy okulundaki çocuklarla uygulamaya çalışan Düzköy Anaokulu öğretmeni Gamze Yılmaz, Çocuk Kulübüyle iletişme geçerek yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü Müdürü Sevinç Carım ve ekibi de anaokulu öğrencilerine yardımcı olmak için harekete geçti.

Çocuk Kulübü öğrencileri oyuncaklarını hazırlarken veliler de anaokulunun ihtiyaçlarını karşılamak için araç gereç yardımında bulundu. Çocuk Kulübü Düzköy Anaokuluna araç gereç ve oyuncakların yanı sıra pasta ile giderek hem öğretmen Gamze Yılmaz'ı hem de çocukları sevindirdi.

Çocuk Kulübü ve Düzköy Anaokulu öğrencileri hep birlikte oyuncaklarıyla oynadı. - DÜZCE

Çocuk kulübü çocukların gönlüne dokunuyor
Çocuk kulübü çocukların gönlüne dokunuyor

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Düzce Belediyesi, Gamze Yılmaz, Tragger, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuk kulübü çocukların gönlüne dokunuyor - Son Dakika


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