Çocuk yazar, öğrencilere başarı hikayesini anlattı - Son Dakika
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Çocuk yazar, öğrencilere başarı hikayesini anlattı

16.03.2022 17:00
Çocuk yazar, öğrencilere başarı hikayesini anlattı

Adıyaman'ın Samsat ilçesi Doğanca köyünde eğitimlerini sürdüren ilkokul öğrencileri genç bir yazarın başarı öyküsünü, yazarın kendisinden dinledi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesi Doğanca köyünde eğitimlerini sürdüren ilkokul öğrencileri genç bir yazarın başarı öyküsünü, yazarın kendisinden dinledi.

Türkiye'nin en genç yazarlarından olan 12 yaşındaki Hüseyin Mirhat Coşkun, kendisinden daha küçük öğrencilere başarı öyküsü, okumanın insana kattığı değer ve yazarlık yolunda gerçekleştirdiği çalışmalarını anlatarak, öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.

'Sende yapabilirsin' isimli proje kapsamında gerçekleştirilen imza ve söyleşiye Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Şube Müdürü Ali Tanrıverdi, Köy Muhtarı Abdullah Sönmez, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Burada bir açıklama yapan Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, çocuk yazarın diğer öğrenciler üzerinde olumlu etki bırakacağını belirterek, bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Akın, "Okumak, insanın beyin ve zekasını geliştiren, bireye kişilik kazandıran bir eylemdir. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmamız kaçınılmazdır. Mirhat Coşkun kardeşimiz genç yaşta kitaplar yazan örnek bir öğrencidir. Bu nedenle öğrencilerimiz ile buluşması, önemli katkı sunacaktır. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Çocuk yazar, öğrencilere başarı hikayesini anlattı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuk yazar, öğrencilere başarı hikayesini anlattı - Son Dakika


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