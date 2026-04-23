Çocuklar 23 Nisan'ı Şahinbey'de kutladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklar 23 Nisan'ı Şahinbey'de kutladı

23.04.2026 11:46  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle çocukların yüzünü güldürdü. Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi ile Akkent Spor Köyü'nde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar hem spor yaptı hem de bayramın tadını doyasıya çıkardı.

Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi ile Akkent Spor Köyü'nde gerçekleştirilen masa tenisi ve mangala turnuvalarında çocuklar hem yarıştı hem de eğlendi. Farklı yaş gruplarına hitap eden spor aktiviteleri ve eğlenceli oyunlar düzenlendi. Çocuklar gün boyunca çeşitli sportif etkinliklere katılırken, aileler de bu mutluluğa ortak oldu.

"Çocukların mutluluğu ön planda"

Etkinlikler kapsamında çocuklar, geleneksel spor dallarından modern oyunlara kadar pek çok alanda aktif olarak yer aldı. Spor yaparak enerjilerini atan çocuklar, aynı zamanda arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Bayramın ruhuna uygun olarak hazırlanan etkinlikler, çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunarken sosyal yönlerini de güçlendirdi.

"Onların neşesi bizim neşemiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Onların her zaman neşeli ve çalışkan bireyler olarak yetişmesini temenni ediyorum. Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi ve Akkent Spor Köyü içerisindeki etkinlik alanlarımızda çocuklarımız hem spor yapıyor hem de gönüllerince eğleniyor. Onların neşesi bizim neşemiz. Bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Ailelerden teşekkür

Etkinliklere çocuklarıyla birlikte katılan aileler ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aileler, çocukların böylesine anlamlı bir günde hem eğlenip hem de spor yapabilmelerinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, Şahinbey Belediyesi'ne ve Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 11:49:26. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.