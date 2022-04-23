Çocuklar, 23 Nisan'ı Şişli'de Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinliklerde çocuklar, dopdolu ve keyifli saatler geçirdi.

Şişli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de eşlik ettiği kutlama etkinlikleri, Mecidiyeköy Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Etkinlikler, saat 11.00'de Halide Edip Adıvar ve 19 Mayıs Mehmet Emin Sungur Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencilerinin İstiklal Marşı okumalarıyla başladı.

Etkinlikler, Şişli Komşu Kart'ın maskotu olan ve doğa dostu 'Yeşil Güç'ün çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakılması temasını işlediği "Yeşil Güç" adlı çizgi film gösterimi ile devam etti. Çocuklar, daha sonra Şişli Belediyesi Halide Edip Adıvar ile 19 Mayıs Mehmet Emin Sungur Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencilerinden oluşan koronun seslendirdiği şarkılara eşlik ettiler.

Koronun mini konseri sonrasında DJ performansı ve ritim grubunun gösterisiyle 23 Nisan coşkusu katlandı.

"AYNI ÇOCUKSU MUTLULUĞU BEN DE SİZLERLE BİRLİKTE YAŞIYORUM"

Muammer Keskin, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hepimiz 23 Nisan heyecanıyla büyüdük. Hatırlıyorum, ben küçükken, sizler kadarken, 23 Nisan'ı büyük bir heyecanla beklerdim. Aylar öncesinden okullarda tören ve kutlama hazırlıkları başlardı. Büyük bir coşku olurdu hepimizde. 23 Nisan günü de sabah erkenden uyanır, tören kıyafetlerimizi giyer ve alana koşardık adeta. O törene katılmak bambaşka bir duyguydu bizler için.

Şimdi sizlere bakınca, gözlerinizde o heyecanı görüyorum. ve aynı çocuksu mutluluğu ben de sizlerle birlikte yaşıyorum. Ne mutlu bize!…

Sevgili çocuklar, bizler o kadar çok şanslıyız ki! Çünkü bizler, dünyada çocuk bayramına sahip olan tek ülkeyiz. ve bunu da ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Kalbinde çocuk sevgisi olan, çocuklara, gençlere yürekten inanan Mustafa Kemal'in armağanını her yıl büyük bir coşkuyla kutlayama devam edeceğiz. ve hep birlikte barışı, kardeşliği, dayanışmayı büyüteceğiz.

Bugün aynı zamanda Ulusal Egemenlik Bayramı. Halkın kendi iradesinden daha büyük bir güç olmadığının da ilanı. Halkın iradesine karşı duranları, cezalandırmak isteyenlere de geçit vermeyeceğiz. Sevgili çocuklar bugün sizin gününüz, doyasıya eğlenin, bayramınızı kutlayın. Hepinizi çok seviyorum çocuklarım."

Saat 18.00'e kadar devam eden 23 Nisan kutlamalarında gün boyunca pek çok atölye ve etkinlik de yapıldı. Maske, kukla, yüz boyama, masal, çiçek dikim, egzersiz, geri dönüşüm gibi atölyelerin yanı sıra çocukların keyifle katılacağı sokak oyunları ve survivor parkuru da yer aldı.