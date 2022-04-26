Çocuklar atölye çalışmalarında merak ettiği soruların cevabını buldu - Son Dakika
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Çocuklar atölye çalışmalarında merak ettiği soruların cevabını buldu

26.04.2022 11:51
Çocuklar atölye çalışmalarında merak ettiği soruların cevabını buldu

Bilecik Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen etkinlik çerçevesinde atölye çalışmaları yapıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen etkinlik çerçevesinde atölye çalışmaları yapıldı.

Eğitim ve çocuklara yönelik birçok anlamlı aktiviteyi çocuklarla buluşturan Bilecik Belediyesi, çocukları atölye faaliyetlerinde bir araya getirdi. Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi Matematik Müzesi'nde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında çocuklar 'Gökyüzünü Öğreniyorum ve İskeletim Nasıl Hareket Ediyor' başlıklarında teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Merak ettikleri soruların cevaplarını Öğretmen Sevgi Akkoy'dan alan çocuklar, yaptıkları eserlerle hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK

Çocuklar atölye çalışmalarında merak ettiği soruların cevabını buldu
Çocuklar atölye çalışmalarında merak ettiği soruların cevabını buldu
Çocuklar atölye çalışmalarında merak ettiği soruların cevabını buldu

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Bilecik, Atölye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar atölye çalışmalarında merak ettiği soruların cevabını buldu - Son Dakika


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