Mersin\'de çocuklar buldukları cüzdanı muhtara teslim etti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde çocuklar parkta buldukları cüzdanı muhtara teslim etti, muhtar ve cüzdan sahibi çocukları ödüllendirdi.

Öğretmenler Mahallesi'ndeki parkta oyun oynayan Kuzey Salih Gercan, Hasan Can Tekeli ve Salim Eren Gültekin adlı çocuklar, yerde cüzdan buldu. Çocuklar cüzdanı hemen Öğretmenler Mahallesi Muhtarı Betül Ünlüer Yaman'a getirip, teslim etti.

Muhtar Yaman, içindeki kimlikleri cüzdan sahibine ulaştı. Cüzdan sahibi kuryelik yapan Kemal Faruk Biçer ile irtibat geçildi, kısa bir süre sonra Öğretmenler Mahallesi Muhtarlık binasına gelen kuryeye cüzdan teslim edildi.

Çocukların yaptığı örnek davranıştan dolayı teşekkür eden Muhtar Yaman, "Üç çocuğun gözlerinde aile terbiyesinin, okulda aldıkları eğitiminin ne kadar önemli ve bu çocuklarda ne kadar çok belirlendiğini gördüm. Çocuklarımızın bu hareketleri gurur verici ve geleceğimizin gençleri böyle olmalı diye düşündürdü. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu güzel hareketleri gibi hep dürüst olmalarını umut ediyor ve inanıyorum. Atatürk İlkokulu 10 ve 11 yaşlarında olan Kuzey Salih Gercan, Hasan Can Tekeli ve Salim Eren Gültekin'in öncelikle ailelerini ve okulda eğitim veren öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.

Muhtar Yaman ve cüzdan sahibi Biçer, çocuklara ve arkadaşlarına çikolata ve içecek ikram ederek gönüllerini aldı. - MERSİN