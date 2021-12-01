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Çocuklar futbolu paylaşmak için bir araya geldi - Son Dakika

Çocuklar futbolu paylaşmak için bir araya geldi

01.12.2021 21:20

- Çocuklar futbolu paylaşmak için bir araya geldi Denizli'de 2004'ten bu yana ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran PASVAK, Dünya Paylaşma Günü'nde düzenlediği etkinlikte ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını, Denizli Altın Horoz Futbol Kulübü sporcularıyla buluşturdu.

- Çocuklar futbolu paylaşmak için bir araya geldi

DENİZLİ - Denizli'de 2004'ten bu yana ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran PASVAK, Dünya Paylaşma Günü'nde düzenlediği etkinlikte ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını, Denizli Altın Horoz Futbol Kulübü sporcularıyla buluşturdu.

PASVAK tesislerinde yapılan etkinliğe Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, PASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz, Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Çıralı ile Denizli Altın Horoz FK yönetici ve futbolcuları katıldı. Etkinliğin açışında paylaşmanın ve yardımın önemine dikkat çekmek için sade bir sergi açıldı.

Etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür eden Denizli Gençlik Spor İl Ahmet İbanoğlu "Bugün burada gördüklerimden çok heyecanlandım. Bu etkinliği düzenleyen PASVAK yönetimine teşekkür ederim. Paylaşmak çok güzel bir kelime ama bunun futbol ile paylaşılması daha da güzel. PASVAK, Denizli'de düzel işlere imza attı ve atmaya devam ediyor. Bugün de burada çok anlamlı bir etkinliğe imza attınız. Sizleri ve bu etkinliğe katılan genç sporcularımızı kutluyorum" dedi.

2004 yılında Bağbaşı'nda 30 kişiye yemek ulaştırarak faaliyetlere başladıklarını anımsatan PASVAK Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Çıralı da, "Zaman içinde büyüyerek kendi tesislerimize kavuştuk. Şu anda bin 800 ihtiyaç sahibi aileye her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Farklı örneklerle halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu günde 'Futbolumu paylaşıyorum' etkinliğiyle bir araya geldik. Amatör spor kulüpleri ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte bu projeyi hayata geçirdik. İnsanlar paylaşmayı öğrenmeli ve bunu yaşatabilmeli" diye konuştu.

Çocuklar futbolu paylaşmak için bir araya geldi
Çocuklar futbolu paylaşmak için bir araya geldi
Çocuklar futbolu paylaşmak için bir araya geldi
Çocuklar futbolu paylaşmak için bir araya geldi

Ayşe Sarıkaya, Kerim Çıralı, Denizli, Futbol, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar futbolu paylaşmak için bir araya geldi - Son Dakika


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