Çocuklar Gündüz Bakımevinde 23 Nisan büyük bir coşku ile kutladı

Düzce Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç'ında katıldığı etkinlikle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketi Düzce BelKA İnsan Kaynakları çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Çocuk Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hazırladıkları gösterilerle kutladı. Kutlama programına; Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç bata olmak üzere veliler, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, yapığı konuşmada, "Böyle bir organizasyonda sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün 23 Nisan ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için buradayız. Belediye Başkanımız sizlere selamlarını iletti. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak miniklerin hazırladığı eserlerden oluşan serginin açılışı yapılırken, ardından Çocuk Üniversitesi personelleri tarafından çocuklara yönelik eğlenceli ve öğretici çeşitli aktiviteler düzenlendi. Oyunlar, spor gösterileri ve yarışmalarla minikler hem eğlendi hem de 23 Nisan ruhunu yaşamış oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yazılı pastanın kesimi ile devam eden etkinlik, günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunması ve eğlenceli etkinliklerle devam etti. - DÜZCE