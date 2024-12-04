Çocuklar İçin Sağlıklı Beslenme Etkinliği

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Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çocuklarda sağlıklı beslenme bilinci oluşturmak amacıyla Dumlupınar İlkokulu'nda geleneksel Hacivat ve Karagöz oyunuyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Gösteride, Hacivat ve Karagöz karakterleri aracılığıyla sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi çocuklara eğlenceli bir dille anlatıldı. Doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen etkinlikte, meyve, sebze ve süt ürünleri tüketiminin sağlık açısından gerekliliği vurgulandı.

Minik öğrencilerin keyifle izlediği Hacivat ve Karagöz oyunu, renkli anlara sahne oldu. Öğrenciler, sağlıklı beslenmenin yanı sıra zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın önemini de öğrenme fırsatı buldu.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çocuklara yönelik bu tür farkındalık çalışmalarının süreceğini belirterek, sağlıklı nesiller yetiştirmek için eğlenceli ve öğretici etkinliklere devam edeceklerini ifade etti. - MUĞLA