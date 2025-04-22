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Çocuklar için Trafik Bilinci Eğitimi Ümraniye'de

Çocuklar için Trafik Bilinci Eğitimi Ümraniye\'de

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çocukların trafik bilinci kazanmasına katkı sağlayan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda minik sürücülerle bir araya geldi. Öğrencilere trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğreten park, yoğun ilgi görüyor.

22.04.2025 12:32  Güncelleme: 12:39
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çocukların trafik bilinci kazanmasına katkı sağlayan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilerle bir araya geldi. Minik sürücülerle birlikte direksiyon başına geçen Başkan Yıldırım, eğitici ve keyifli anlara ortak oldu.

Ümraniye Belediyesi tarafından öğrencilerin trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğrenmeleri amacıyla hizmete sunulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 2013 yılında, dönemin Ulaştırma Bakanı ve Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılan park, İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük eğitim parkurlarından biri olma özelliğini taşıyor. Necip Fazıl Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Dikilitaş Sokak'ta bulunan eğitim parkında; ilkokul 4. sınıf öğrencileri, okul öğretmenlerinin gözetiminde emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının anlamı, yaya geçidi kullanımı gibi temel trafik kurallarını öğreniyor. Gerçeğe uygun tasarlanmış trafik ışıkları, levhalar, üst geçit, tünel ve park alanlarıyla donatılmış alanda akülü araçlarla uygulamalı eğitim alıyorlar.

Başkan İsmet Yıldırım da parka yaptığı ziyarette öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Direksiyon başına geçen Başkan Yıldırım, çocuklarla birlikte mini araçlar kullandı, trafik kuralları üzerine sohbet etti. Ziyaretin ardından konuşan Başkan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın trafiğe dair temel kuralları eğlenerek öğrendiği bu parkurda olmak büyük mutluluk. Trafiği sadece teoride değil, uygulamalı olarak da deneyimlemeleri için oluşturduğumuz bu özel alanda binlerce öğrencimize eğitim verdik. Her çocuğumuzun bu imkandan yararlanmasını arzu ediyoruz."

Ümraniye Çocuk Trafik Eğitim Parkı, hafta içi her gün saat 08.30 ile 17.00 arasında, randevu sistemiyle öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuklar için Trafik Bilinci Eğitimi Ümraniye'de - Son Dakika

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